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GAMEON Valorant Turnuvası'nda Final Heyecanı

GAMEON Valorant Turnuvası'nda Final Heyecanı
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TÜRK Telekom GAMEON tarafından düzenlenen ve 400 bin TL ödül havuzuna sahip Valorant Turnuvası'nda Galatasaray Espor ve Galakticos finalist oldu. Final mücadelesi 28 Eylül'de ESA Espor Arena'da gerçekleşecek.

TÜRK Telekom GAMEON tarafından düzenlenen ve toplam 400 bin TL ödül havuzuna sahip GAMEON Valorant Turnuvası'nda finalist takımlar belli oldu. Galatasaray Espor ve Galakticos'un karşılaşacağı final mücadelesi ESA, Espor Arena'da yaşanacak. Girişlerin ücretsiz olduğu final etkinliğinde kapılar 28 Eylül Cumartesi günü saat 15: 00'de açılacak. Beş maçlık final serisi ise saat 16: 30'da başlayacak.

Galatasaray Espor ile Galakticos'un karşı karşıya geleceği final, ESA Espor Arena'da Esporun sevilen isimlerinin ve birçok influencer'ın katılımıyla düzenlenecek. Finalde ayrıca GAMEON etkinlik alanı oyunseverleri birçok sürpriz hediye ile bekliyor olacak. ESA Espor Arena'ya izlemeye gelemeyenler için maçlar GAMEON Twitch & YouTube ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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