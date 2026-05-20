Galler Prensi William, Beşiktaş Park'ta

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park'ta oynanan müsabakayı bir çok önemli isim de tribünden takip ediyor. Bu isimler arasında Galler Prensi William da yer alıyor.

Aston Villa taraftarı olmasıyla bilinen William, mücadeleyi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte takip ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı