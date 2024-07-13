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Galler Prensesi Kate Middleton, yarın Wimbledon erkekler finaline katılacak ve kazanana kupayı verecek

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Galler Prensesi Kate Middleton, yarın Wimbledon erkekler finaline katılacak ve kazananın kupasını sunacak. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Novak Djokovic veya Carlos Alcaraz'a ödül vereceği belirtildi. Wimbledon Başkanı Debbie Jevans, bugün kadınlar şampiyon kupasını Jasmine Paolini veya Barbora Krejcikova'ya verecek. Prenses, 2016'dan beri All England Club'ın patronu olarak görev yapıyor ve her yıl kupaları sunuyor.

Kate Middleton, yarın Wimbledon erkekler finaline katılacak ve kazananın kupasını sunacak. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Galler Prensesi'nin Novak Djokovic veya Carlos Alcaraz'a ödül vereceği belirtildi.

ŞAMPİYONA KUPAYI VERECEK

Bugün, Wimbledon Başkanı Debbie Jevans, Galler Prensesi'nin yerine kadınlar şampiyon kupasını Jasmine Paolini veya Barbora Krejcikova'ya verecek.

Kanser önleyici tedavi nedeniyle katılamaması durumunda, Onursal LTA Başkanı Gloucester Düşesi'nin yedek olarak görev yapması planlanmıştı.

Kate, son olarak geçen ay Trooping The Colour töreninde kamuoyunun önüne çıktı.

Prenses, 2016'dan beri All England Club'ın patronu olarak görev yapıyor ve her yıl kupaları sunuyor.

Kulüp yetkilisi Jevans, Kate'e "mümkün olduğunca esneklik" sağladıklarını belirtti ve "Prenses'in sağlığı ve iyileşmesi önceliğimiz. Ne olacağını bilemiyoruz. Sadece onunla çalışacağımızı ve mümkün olduğunca esnek olacağımızı söyledik." dedi.

KANSER NEDENİYLE ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Prenses, geçen ay yaz boyunca ara sıra etkinliklere katılmayı umduğunu ancak birçok kanser hastası gibi "iyi ve kötü günler" yaşadığını belirtti.

Eşi Prens William ise Futbol Federasyonu Başkanı olarak yarın akşam Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda İngiltere'nin Euro 2024 finaline karşı İspanya'ya gitmek üzere Almanya'ya gidiyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Birleşik Krallık Kate Middleton Wimbledon Galler 3.Sayfa Magazin Spor Dünya Haberler

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