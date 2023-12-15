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Lugano'yu 2-0 yenen Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı

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Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda Lugano'yu 2-0 yendi. Maça herhangi bir iddiası olmadan çıkan siyah-beyazlılar, grup maçlarının tamamlanmasının ardından Avrupa defterini kapattı.

Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş deplasmanda Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano'ya konuk oldu. Letzigrund Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

CENK TOSUN SAHNEDE

Karşılaşmanın 36. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Cenk'in içeri çevirmek istediği top, savunmadan sekip ağlarla buluştu.

Galiptir bu yolda mağlup! Beşiktaş Avrupa defterini galibiyetle kapattı

EMRECAN FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son anlarında Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Kornerde seken topa gelişine vuran Emrecan Terzi'nin vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş durumu 2-0 yaptı.

Galiptir bu yolda mağlup! Beşiktaş Avrupa defterini galibiyetle kapattı

BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Mücadeleye herhangi bir iddiası olmadan çıkan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 4 puana ulaştı ve grubu 3. sırada tamamladı. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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