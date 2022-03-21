Galibiyetin tadı tuzu kalmadı! Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber - Haberler

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Galibiyetin tadı tuzu kalmadı! Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımın yıldızı Attila Szalai sakatlık geçirdi. Sarı-Lacivertliler aldığı darbe nedeniyle Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Attila Szalai'den gelen haber tat kaçırdı. Savunmanın yıldızı Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında 1. derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

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15 GÜN

Szalai'nin 10-15 gün içinde sahalara dönebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin de bu süreçte maçı yok. Sarı-Lacivertliler 2 Nisan'da Kayserispor maçıyla lige geri dönüş yapacak. Szalai'nin bu maçta sahada olması yüksek ihtimal.

Galibiyetin tadı tuzu kalmadı! Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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