Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galibiyeti hatırladılar! İstanbulspor, Ümraniyespor'u 2 golle geçti

Spor Haberleri

Galibiyeti hatırladılar! İstanbulspor, Ümraniyespor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Fatih Tekke'nin öğrencileri bu sonuçla, 2 maç sonra galibiyeti hatırladı.

Ümraniyespor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

İSTANBULSPOR RAHAT KAZANDI

Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Valon Ethemi ve 45+4. dakikada Melih Kabasakal kaydetti. Ümraniyespor'da 12. dakikada Antonio Mrsic, penaltı atışından yararlanamadı.

Galibiyeti hatırladılar! İstanbulspor, Ümraniyespor'u 2 golle geçti

3 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından İstanbulspor, Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı ve 15 puana yükseldi. 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.

Haberler.com - Spor

İstanbulspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title