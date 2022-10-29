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Galibiyet hasretleri devam ediyor! Konyaspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı

Spor Haberleri

Galibiyet hasretleri devam ediyor! Konyaspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla yeşil-beyazlıların ve İstanbul ekibinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Konyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KONYA'DA KAZANAN YOK

Karşılaşmada Kasımpaşa, 50. dakikada Hajradinovic ile öne geçerken ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü 82. dakikada Guilherme kaydetti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Galibiyet hasretleri devam ediyor! Konyaspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı

GALİBİYET HASRETLERİ SON BULMADI

Beraberlikle sahadan ayrılan iki takımın da galibiyet hasreti 4 maça çıktı. 1-1 tamamlanan maçın ardından Konyaspor puanını 20'ye, Kasımpaşa ise 14'e yükseltti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kasımpaşa Konyaspor Spor Haberler

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