Galibiyet hasretleri devam ediyor! Konyaspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla yeşil-beyazlıların ve İstanbul ekibinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.