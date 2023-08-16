Galatasaray, Luyindama ile vedalaşamıyor! Yönetimden talebi can sıktı

Galatasaray, kadro planlamasında yer almayan Luyindama'ya hala kulüp bulamadı. Futbolcunun sözleşme feshi için alacaklarını peşin istemesi de can sıktı. Süper Lig'den gelen teklifleri reddeden deneyimli savunmacı, Avrupa'da kulüp arıyor.

Kiralıktan geri dönen ve Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Christian Luyindama, kulüpten ayrılmak için alacaklarının peşin ödenmesini istedi. Bu talep karşısında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı yönetim, futbolcunun Süper Lig'den gelen teklifleri reddetmesi nedeniyle Luyindama ile yolları ayıramıyor.

AVRUPA'DA KULÜP ARIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'den gelen teklifleri reddeden Luyindama, Avrupa'da kulüp arıyor. Demokratik Kongolu futbolcunun yeni rotasının neresi olacağı merak konusu.

MAAŞININ BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYABİLİRLER

Galatasaray yolları kesin olarak ayırmak istediği Luyindama'nın transfer olması durumunda maaşının bir bölümünü karşılamayı da düşünüyor.