Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği sakatlandı

Süper Lig devi Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi yapılan son idmanda takımın yıldızı Abdülkerim Bardakcı, sakatlandı. Milli futbolcu, o nedenle kadroya dahil edilmedi.

SON İDMANDA SAKATLANDI

Yayıncı kuruluşun haberine göre, başarılı oyuncu son idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bu maçta riske edilmedi.

"MANU MAÇINA HAZIR ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Yıldız futbolcunun sağlık durumu hakkında konuşan Okan Buruk ise, "Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız" dedi.