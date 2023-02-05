Galatasaraylıların yüreği kan ağlıyor! Muslera koltuk değnekleriyle zor yürüyor

Galatasarayi geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, kaleci Fernando Muslera'nın sakatlığı keyifleri kaçırdı. Uruguaylı eldivenin son görüntüsü ise durumunun ciddi olabileceğini düşündürdü.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE YÜRÜYOR

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri olan Fernando Muslera, Trabzonspor maçında sedyeyle oyundan ayrıldı. Uruguaylı eldivenin maç sonunda koltuk değneklerinden destek alarak güçlükle yürüdüğü görüldü. Bu gelişme karşısında sarı-kırmızılı taraftarlar bir hayli üzüldü.

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Muslera, 80. dakikada serbest vuruştan Bakasetas'ın sert şutunu kurtardıktan sonra topu tamamlamak isteyen Bartra'ya da engel olmak istedi. Topu uzaklaştırmayı başaran Muslera, ayağına aldığı darbe sonrasında yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin tedavisinin ardından Galatasaray kaptanı için sedye istendi ve direkt olarak soyunma odasına gitti.