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Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı golcü futbolcu Victor Osimhen'in geleceği belirsiz. Galatasaray taraftarları, Osimhen'in kalması için sosyal medyada 'Stay With Us Osimhen' (Bizimle Kal Osimhen) başlığı altında bir kampanya başlattı. Bu kampanya sosyal medyada geniş yankı buldu ve yaklaşık 500 bin paylaşımla gündem oldu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Napoli'den kiralanan golcüsü Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı camia, Osimhen'in transferi için adeta kenetlendi.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Nijeryalı futbolcu, attığı goller kadar saha içinde ve dışında gösterdiği tavırlar ve aiditiyle Galatasaray taraftarının gönlünü fethetti. Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki futbolcu için taraftarlar da her şeyin yapılmasını istiyor.

"BİZİMLE KAL OSIMHEN"

Kısa bir süre önce Galatasaray taraftarlarının buluşma adresi Webaslan.com'da "Osimhen transferi için kampanya başlatılsa, destek oluruz" anketine %97 oranında 'Evet' diyen sarı-kırmızılılar, bu kez sosyal medyada Osimhen'in takımda kalması için kampanya başlattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Stay With Us Osimhen" (Bizimle Kal Osimhen) başlığı altında birçok paylaşımda bulundu.

GÜNDEM OLDU

Galatasaraylı taraftarların bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in kalması için yaklaşık 500 bin (12 Mayıs Pazartesi 07.35) paylaşımda bulundu.

Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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