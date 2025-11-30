Galatasaraylıları derbi öncesi sevinçten uyutmayacak haber
Galatasaray'da Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesi yapılan son antrenmanda yer aldı.
- Galatasaraylı futbolcular Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen sakatlıkları sonrası antrenmana çıktı.
- Bu futbolcuların Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
- Teknik direktör Okan Buruk'un süre vermesi durumunda maçta süre almaları olası görülüyor.
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'a dev maç öncesi müjdeli haberler geldi.
3 OYUNCU ANTRENMANA ÇIKTI
Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını Kemerburgaz Tesisleri'nde tamamladı. Yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan ve maça yetişip yetişmeyecekleri merak konusu olan Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen katıldı.
OKAN BURUK'TAN FORMA BEKLİYORLAR
Bu gelişme üzerine 3 futbolcunun da derbinin kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktör Okan Buruk'un süre vermesi halinde de süre almaları bekleniyor.