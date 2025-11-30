Galatasaraylıları derbi öncesi sevinçten uyutmayacak haber

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'a dev maç öncesi müjdeli haberler geldi.

3 OYUNCU ANTRENMANA ÇIKTI

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını Kemerburgaz Tesisleri'nde tamamladı. Yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan ve maça yetişip yetişmeyecekleri merak konusu olan Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen katıldı.

OKAN BURUK'TAN FORMA BEKLİYORLAR

Bu gelişme üzerine 3 futbolcunun da derbinin kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktör Okan Buruk'un süre vermesi halinde de süre almaları bekleniyor.