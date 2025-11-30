Haberler

Galatasaraylıları derbi öncesi sevinçten uyutmayacak haber

Güncelleme:
Galatasaray'da Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesi yapılan son antrenmanda yer aldı.

  • Galatasaraylı futbolcular Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen sakatlıkları sonrası antrenmana çıktı.
  • Bu futbolcuların Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
  • Teknik direktör Okan Buruk'un süre vermesi durumunda maçta süre almaları olası görülüyor.

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'a dev maç öncesi müjdeli haberler geldi.

3 OYUNCU ANTRENMANA ÇIKTI

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını Kemerburgaz Tesisleri'nde tamamladı. Yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan ve maça yetişip yetişmeyecekleri merak konusu olan Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen katıldı.

OKAN BURUK'TAN FORMA BEKLİYORLAR

Bu gelişme üzerine 3 futbolcunun da derbinin kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktör Okan Buruk'un süre vermesi halinde de süre almaları bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
