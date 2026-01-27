Haberler

Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Wilfried Singo, Manchester City maçıyla sahalara dönme hazırlığında. İki aydır sahalardan uzak olan Singo'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, uzun bir aradan sonra maça büyük ölçüde tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.

  • Wilfried Singo, 22 Kasım 2025'ten bu yana sakatlık nedeniyle 17 resmi maçta forma giyemedikten sonra Manchester City maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
  • Arda Ünyay, son 3 resmi maçı sakatlık nedeniyle kaçırdıktan sonra Manchester City maçı kadrosuna dönebilir.
  • Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında olduğu için Manchester City maçında kart görürlerse bir sonraki maçta oynayamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü Manchester City deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sevindiren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte iki aydır sahalardan uzak kalan Wilfried Singo'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

22 KASIM'DAN BU YANA YOKTU

Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla son olarak 22 Kasım 2025'te Trendyol Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçında görev almıştı. Fildişi Sahilli savunmacı, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu süreçte 17 resmi karşılaşmada forma giyemedi.

Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

ARDA ÜNYAY DA KADROYA DÖNEBİLİR

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da Manchester City karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, uzun bir aradan sonra maça büyük ölçüde tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.

CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

Galatasaray'da Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Manchester City karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLER SAHADA YOK

Ara transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ve Yaser Asprilla ise statü gereği Manchester City maçında forma giyemeyecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Rekabet Kurumu'ndan kozmetik devine soruşturma

Her dükkanda satılan kozmetik devine soruşturma