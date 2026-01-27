Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü Manchester City deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sevindiren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte iki aydır sahalardan uzak kalan Wilfried Singo'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

22 KASIM'DAN BU YANA YOKTU

Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla son olarak 22 Kasım 2025'te Trendyol Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçında görev almıştı. Fildişi Sahilli savunmacı, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu süreçte 17 resmi karşılaşmada forma giyemedi.

ARDA ÜNYAY DA KADROYA DÖNEBİLİR

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da Manchester City karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, uzun bir aradan sonra maça büyük ölçüde tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.

CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

Galatasaray'da Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Manchester City karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLER SAHADA YOK

Ara transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ve Yaser Asprilla ise statü gereği Manchester City maçında forma giyemeyecek.