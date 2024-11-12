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Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu

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Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco, Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen için Napoli'ye telefon açtı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile görüşen Branco, transfer şartlarının karşılanması halinde masaya oturabileceklerini belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco'nun Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen için harekete geçtiği ve Napolili meslektaşını aradığı aktarıldı. Napoli'den kiralık olarak alınan ve bu sezon sarı kırmızılı ekibin formasını giyen yıldız futbolcu için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco iletişime geçti.

"75 MİLYON EURO"

Sabah'ta yer alan habere göre; İki isim arasında geçen telefon görüşmesinde Napolili Manna'nın transfer konusunda şartların karşılanması halinde masaya oturabileceklerinin sinyalini de verdi. Manna'nın, Branco'ya "Rakam 75 milyon euro, bunu daha önce açıklamıştım. Bunun da 25 milyon eurosunu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdiği kaydedildi.

TALİBİ ÇOK

Öte yandan Premier Lig'den Chelsea başta olmak üzere Arsenal ve Newcastle United, İtalyan ekibi Napoli ile temas halinde. Suudi Arabistan'dan da Al Hilal'in Osimhen için gözünü kararttığı biliniyor.

Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıAhmet null:

Nasıl ezik nasıl taklitci bir kulüp bunlar siz osimheni alsanız ne olacak Galatasaray daha iyisini alır ayrıca o adam size gelmez

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Basicaz parayi vurucaz kirbaci.....

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Haber YorumlarıMuhabbet Kuşu:

bir fenerbahceli olarak osimenin gelmesi bizde fiyasko olur galatasarayda oynadığı gibi oynamaz sakın ola bu hataya dusmeyin verilen rakam cok fazla Fenerbahçe'de osimene istediği pası atacak oyuncu yok tadic belki bı nebze ama sakın almayın büyük kazik yeriz

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Haber YorumlarıOzgur Free:

komik haber

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

osimeni kulübüyle satın alirizda bu gösterişe değecek takım yok karşımızda hele ki söz konusu gs ise .d

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Haber Yorumlarıözgür :

OSİ TEK BAŞINA SİZİ KURTARACAK MI ? BİR TEK SANTROFORUNUZ MU EKSİK ? BAŞINIZDA HOCA BİLE YOK :) HEM OSİ BUNLARI GÖZE ALIP AVRUPADA, LİGDE BAŞARILI BİR KLÜP VARKEN SİZE GELİR Mİ

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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Bu haberin doğru olduğuna inanmıyorum. Ne Galatasaray nede Fenerbahçe bu kadar parayı veremez bir futbolcuya. Sezon sonunda Avrupa'nın büyük bir kulübü satın alır

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Fener o kadar mı şaşırttı da böyle işlere kalkışıyor . Hani sizin skot ekibiniz

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Haber YorumlarıG Ergün:

ezikbahçe ????ulan para basarak adam mı alınır para basarak anca Mert Hakan gibileri alırsınız adam istemedikten sonra başını alırsınız Galatasaray varken başını alırsınız anca :)

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Haber YorumlarıCelil Gunes:

Vatan haini başka topçu mu yok amaçları ne artırılan her rakam napoli kasasını doldurmak vazgeçin yaptığınız yanlış

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