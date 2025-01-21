Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya yoğun bir şekilde tepki gösterdi. Muslera da bu tepkiler sonrasında Okan Buruk'a "bitti" tarzında bir hareket yaparak hızlı adımlarla soyunma odasının yolunu tuttu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Dinamo Kiev karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bitiş düdüğünün ardından yaşananlar maçın önüne geçti.
GALATASARAYLILAR MUSLERA'YA TEPKİ GÖSTERDİ
Daha önceki 6 maçta 1 golü bulunan Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutunun da golle sonuçlanmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya büyük tepki gösterdi.
TECRÜBELİ KALECİDEN HOCASINA OLAY HAREKET
38 yaşındaki file bekçisi, tepkiler sonrası teknik direktör Okan Buruk'a "bitti" tarzında bir hareket yaparak hızlı adımlarla soyunma odasına gitti. Muslera'nın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti ve kısa süre içerisinde viral oldu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fernande Muslera, bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıktı. Kalesini sadece 5 maçta gole kapatabilen Uruguaylı eldiven, 37 gole ise engel olmadı. Tecrübeli kaleci, 5 maçta ise kalesini gole kapattı. Muslera'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.