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Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya yoğun bir şekilde tepki gösterdi. Muslera da bu tepkiler sonrasında Okan Buruk'a "bitti" tarzında bir hareket yaparak hızlı adımlarla soyunma odasının yolunu tuttu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Dinamo Kiev karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bitiş düdüğünün ardından yaşananlar maçın önüne geçti.

GALATASARAYLILAR MUSLERA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Daha önceki 6 maçta 1 golü bulunan Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutunun da golle sonuçlanmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya büyük tepki gösterdi.

TECRÜBELİ KALECİDEN HOCASINA OLAY HAREKET

38 yaşındaki file bekçisi, tepkiler sonrası teknik direktör Okan Buruk'a "bitti" tarzında bir hareket yaparak hızlı adımlarla soyunma odasına gitti. Muslera'nın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti ve kısa süre içerisinde viral oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fernande Muslera, bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıktı. Kalesini sadece 5 maçta gole kapatabilen Uruguaylı eldiven, 37 gole ise engel olmadı. Tecrübeli kaleci, 5 maçta ise kalesini gole kapattı. Muslera'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıKemal Öztürk:

GS nin butun başarılari bu adam sayesindeydi adama büyük ayıp ve nankörlük edildi yazıklar olsun

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Karaktersizdi zaten gs taraftari şımartıyordu bunu.Şimdi kendi camiasına yapıyor.Her zamanki muslera işte.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray yine çıkmaza girdi ne yazık ki. Neden illa bir yerde çıkmaza giriyor bu takım? Üst üste alınan galibiyetlerin rahatlığı mı batıyor bütün oyunculara acaba? Bu arada Muslera ile de geç olmadan yolların ayrılması gerekiyor demiştim, kötü bitmesin iyi bitsin demiştim.Onu efsane olarak analım demiştim. Umarım iyi biter.

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Ulan bunca sana oynamış, para kazanmışşın. Türk taraftarları seni sevmiş. Giderayak bu gereksiz hareketlere ne gerek var. İyi hatırlan...

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Haber YorumlarıAltan Kaya:

Bütün takımların taraftarları maalesef kendini bilmez insanlarla doldu. Adam senelerdir Gs için başarılardan başarılara koştu şimdi birkaç maç kötü diye böyle bir tepkiyi hak etmiyor.

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Haber YorumlarıMGk:

Kötüsün Muslera kötü hiç bir topa çıkmıyorsun kale de çakılı bekliyorsun elbet bir tepki olacak

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Adam önünde dikiliyor adama teslim oluyorsun topa çıkmayı beceremiyorsun Ondan sonra da artistlik yapıyorsun yıllardır yan top zafiyetin var ve de genellikle Galatasaray yan toplardan duran toplardan goller yiyorsun. Burada Kimin hatası var ya defans ya kaleci git nereye gidersen. Egosu olan kim öne çıkarsa zaten Galatasaray'ın onunla işi olmaz. Ne adamlar gitti. Tarih yazan Fatih Terim gitti sen kimsin ukala?

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Haber YorumlarıBlackened:

Kurt kocayinca köpeğin maskarası olurmuş. 40 yaşına merdiven dayarken hâlâ kalede durup zamanında onca teklif varken geri çevir ve vefa ile o kaleyi yıllarca koru, vefalı büyük! GS taraftarı seni protesto etsin! Siz hiçbir şeye layık olmayan, şımartılmış bir grup guruhsunuz!

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Haber YorumlarıDAVAROVIC:

Bu gs taraftarı tam haramzade nankörler gs şampiyonluklarını musleraya borçludur

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bitmişse bitmiştir gs den büyük değilsin...

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