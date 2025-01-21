Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Dinamo Kiev karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bitiş düdüğünün ardından yaşananlar maçın önüne geçti.

GALATASARAYLILAR MUSLERA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Daha önceki 6 maçta 1 golü bulunan Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutunun da golle sonuçlanmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya büyük tepki gösterdi.

TECRÜBELİ KALECİDEN HOCASINA OLAY HAREKET

38 yaşındaki file bekçisi, tepkiler sonrası teknik direktör Okan Buruk'a "bitti" tarzında bir hareket yaparak hızlı adımlarla soyunma odasına gitti. Muslera'nın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti ve kısa süre içerisinde viral oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fernande Muslera, bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıktı. Kalesini sadece 5 maçta gole kapatabilen Uruguaylı eldiven, 37 gole ise engel olmadı. Tecrübeli kaleci, 5 maçta ise kalesini gole kapattı. Muslera'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.