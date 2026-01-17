Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki
Galatasaraylı taraftarlar, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında, yenilen gol sonrası ve maçın bitiminin ardından uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
- Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
- Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep FK'nın 73. dakikada attığı golün ardından 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.
- Maç sonunda Galatasaraylı taraftarlar, 'Aciz yönetim istemiyoruz' ve 'Transferler nerede?' tezahüratları yaparak stadı uzun süre terk etmedi.
TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ
Gaziantep Fk ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlardan yönetime sert tepkiler geldi. Konuk ekip Gaziantep FK, 73. dakikada Bayo'nun attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaraylı taraftarlar, bu golün ardından ''Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca golden sonra top kendi oyuncularına geçince de ıslıkla protestolarına devam etti.
MAÇ SONUNDA TEPKİLER ARTTI
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından tepkiler gitgide arttı. Tüm stat, "Aciz yönetim istemiyoruz." ve, "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar stadı uzun süre boyunca terk etmeyerek yönetime tepki gösterdi.