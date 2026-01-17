Haberler

Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki

Güncelleme:
Galatasaraylı taraftarlar, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında, yenilen gol sonrası ve maçın bitiminin ardından uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
  • Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep FK'nın 73. dakikada attığı golün ardından 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.
  • Maç sonunda Galatasaraylı taraftarlar, 'Aciz yönetim istemiyoruz' ve 'Transferler nerede?' tezahüratları yaparak stadı uzun süre terk etmedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Gaziantep Fk ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlardan yönetime sert tepkiler geldi. Konuk ekip Gaziantep FK, 73. dakikada Bayo'nun attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaraylı taraftarlar, bu golün ardından ''Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca golden sonra top kendi oyuncularına geçince de ıslıkla protestolarına devam etti.

MAÇ SONUNDA TEPKİLER ARTTI

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından tepkiler gitgide arttı. Tüm stat, "Aciz yönetim istemiyoruz." ve, "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar stadı uzun süre boyunca terk etmeyerek yönetime tepki gösterdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Murat:

Bahis şirketleri çekildi geçtim yeni transferi daha öncekilerin parasını ödeyemeyeceksiniz

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Gs taraftarı bu takıma ve yönetime iyi bile dayanıyor.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Sanki sadece yönetim suçlu, bu oyunu oynatan oyuncuları yönetemeyen okan buruk kötü gidişatta listenin en başındadır.. Bir maç kazansın aynı kadroyla aynı taktikle diğer maça çıkmasını artık herkes öğrendi. Oyunculardan iyi oyun gelmediği zaman hiç bir şey yapamadığını hep birlikte görüyoruz..

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarık6vpppk8sb:

bunlar daha iyi günleriniz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

