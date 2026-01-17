Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Gaziantep Fk ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlardan yönetime sert tepkiler geldi. Konuk ekip Gaziantep FK, 73. dakikada Bayo'nun attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaraylı taraftarlar, bu golün ardından ''Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca golden sonra top kendi oyuncularına geçince de ıslıkla protestolarına devam etti.

MAÇ SONUNDA TEPKİLER ARTTI

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından tepkiler gitgide arttı. Tüm stat, "Aciz yönetim istemiyoruz." ve, "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar stadı uzun süre boyunca terk etmeyerek yönetime tepki gösterdi.