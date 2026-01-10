Haberler

Galatasaraylı taraftarlar Süper Kupa finali için stada geldi

Güncelleme:
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçı için Galatasaraylı taraftarlar stadyuma gelerek stat çevresinde toplandı. İstanbul Valiliği tarafından belirlenen ulaşım düzenlemeleriyle taraftarlar, bilet kontrollerinin ardından Olimpiyat Stadyumu'na yönlendirildi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar da mücadele öncesi stat çevresinde toplanmaya başladı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği Galatasaraylı taraftarlar için M3 Bakırköy - Kayaşehir Metro hattının İkitelli Sanayi İstasyonu buluşma noktası olarak belirlendi. Taraftarlar bilet kontrollerinin ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırıldı.

Şahsi araçlarıyla stadyuma gelen taraftarlar için de kendileri için tahsis edilen otoparklara geçiş yaptırıldı.

Stat etrafında iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi adına yoğun önlemi alındı.

Galatasaraylı taraftarlar stat etrafında yaptıkları beste ve tezahüratlarla derbiye hazırlandı. Taraftarlar 15.45 itibarıyla stada giriş yaparken, kendilerine ayrılan bölüm olan Batı ve Güney Tribünü'ndeki yerlerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
