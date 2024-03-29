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Galatasaraylı Taraftarlar Sındırgı'da İftar Programında Buluştu

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Galatasaraylı taraftarlar iftar programında bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Fenerbahçe formasıyla katılan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı konuşmada, dostluğun her zaman baki olduğunu söyledi.

Barışın ve dostluğun önemini vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

"Burada müthiş bir atmosfer var. Renklerin dili olsa da konuşsa. Bugün Ultraslan Galatasaray grubu iftar verdi. Hepimiz destek verdik ve Fenerbahçeli'si, Beşiktaşlı'sı, Trabzonsporlu'su, Sındırgı Belediyesporlu'su Sındırgı'da. Bu iftarı veren Galatasaraylılar'ı tebrik ediyorum. Bir Fenerbahçeli olarak, burada formamı da giydim onlarla beraberim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Balıkesirspor ve Sındırgı Belediyespor hep beraber birlikteyiz ve kardeşiz."

Galatasaray taraftarı Mehmet Ziya Bağcı da Galatasaray ruhunu yaşatmayı, ramazan ayında birlik ve beraberlik sergilemek istediklerini anlattı.

Her yıl organizasyonu büyütmek istediklerini dile getiren Bağcı, "Burada sağladığımız birlik beraberliğe Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar ve diğer takım taraftarları da bize destek verdi. Kardeşlik içinde iftarda buluştuk." dedi.

Sındırgı Belediyespor Başkanı Tufan Gürlek de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

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