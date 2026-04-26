Galatasaray derbide 3-0 kazandı, Taksim'de büyük kutlama
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda galibiyeti kutladı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yendi ve rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardı. Bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da taraftarlar maç sonu büyük sevinç yaşadı. Taksim Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılılar, marş ve tezahüratlarla galibiyeti doyasıya kutladı. - İSTANBUL