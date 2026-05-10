Haberler

Galatarasaylı taraftarlar şampiyonluk heyecanını paylaştı

Galatarasaylı taraftarlar şampiyonluk heyecanını paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Trendyol Süper Lig'de kazandığı 26. şampiyonluğu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Taraftarlar, mutluluklarını ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Ankara'da Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunun mutluluğunu paylaştı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonda 26. şampiyonluğun ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında taraftarlar mutluluklarını paylaştı. Galatasaray taraftarı Zeynep, "Çok mutluyuz öncelikle. 10 yaşında kardeşim var resmen doğduğundan beri şampiyonluk görüyor. Böyle bir şey görülmedi herkesten Allah razı olsun, bıktık ama olsun. Her sene buradayız şampiyonluğumu kutlu olsun" dedi. Efe isimli minik taraftar ise, "Dördüncü kez şampiyon olduk çok mutluyuz, bütün Galatasaray cemiyetine hayırlı olsun" diye konuştu. Galatasaraylı Muhammed ise, "Dört sene üst üste şampiyonluk olduk bestesiyle büyüdük şimdi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Hasan Sayındı ise, "Çok mutluyuz, gururluyuz, coğrafi olarak tek şampiyonuz. Sabaha kadar buradayız, burada sabahlayacağız" şeklinde konuştu. Galatasaray taraftarı Kemal ise, "Üniversiteye başlayalı 4 sene oldu, 4 senede 4 şampiyonluk. İnşallah önümüzdeki 50 senede 50 kere şampiyon olacağız. Bu takım bu sene şampiyon, hakkımızla, gururumuzla" dedi. Bir başka taraftar olan Mehmet ise, "Bu takımda emeği olan herkesin emeğine sağlık. Şampiyon olmak gerçekten güzel, Galatasaraylı olup şampiyon olmakta daha güzel. Şimdi bizim tek bir konsantrasyonumuz var hedef 27 diyoruz, çünkü kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

Müjdeli haberi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti

Adını tarihe yazdırdı: Rekor artık onun

Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım

Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım arasında büyük sürprizler var