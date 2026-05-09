Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

Galatasaraylı taraftarlar, Sakarya, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta 26.şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor 4-2 yenen takımlarının sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle caddelere çıktı.

Sakarya'da Akyazı ilçesinde Ada Caddesi'nde araçlarıyla konvoy oluşturan ve meydan toplanan taraftarlar, bayraklar, müzik ve tezahüratlar eşliğinde meşalelerle şampiyonluk kutladı.

Zonguldak

Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantileyip mutlu sona ulaşması Zonguldak'ta kutlandı.

Şampiyonluk üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanıp tezahüratlar eşliğinde coşku yaşadı.

Galatasaraylı taraftarlar, daha sonra Gazipaşa caddesi boyunca tezahürat ve marşlar eşliğinde yürüyerek valilik binası önüne ulaştı.

Taraftarlar marş söyleyerek, araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı.

Düzce

Düzce'de de araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, Anıtpark Meydanı'na marşlar söyleyerek geldi.

Kentin trafiğe kapalı noktaları İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta da kutlamaların yoğun olduğu görüldü.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı.

Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutlamak için Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.