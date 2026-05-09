Haberler

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı taraftarlar, Sakarya, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta, takımlarının 26. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Araç konvoyları, tezahüratlar ve bayraklarla şehirlerde kutlamalar yapıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, Sakarya, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta 26.şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor 4-2 yenen takımlarının sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle caddelere çıktı.

Sakarya'da Akyazı ilçesinde Ada Caddesi'nde araçlarıyla konvoy oluşturan ve meydan toplanan taraftarlar, bayraklar, müzik ve tezahüratlar eşliğinde meşalelerle şampiyonluk kutladı.

Zonguldak

Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantileyip mutlu sona ulaşması Zonguldak'ta kutlandı.

Şampiyonluk üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanıp tezahüratlar eşliğinde coşku yaşadı.

Galatasaraylı taraftarlar, daha sonra Gazipaşa caddesi boyunca tezahürat ve marşlar eşliğinde yürüyerek valilik binası önüne ulaştı.

Taraftarlar marş söyleyerek, araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı.

Düzce

Düzce'de de araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, Anıtpark Meydanı'na marşlar söyleyerek geldi.

Kentin trafiğe kapalı noktaları İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta da kutlamaların yoğun olduğu görüldü.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı.

Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutlamak için Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması! Türkiye'ye getiriliyorlar
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi

Yine hüsran! 3-0'lık zafer yetmedi
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!

Şampiyonluk sonrası ateşi yaktı! Taraftarlara net bir mesajı var
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi

Yine hüsran! 3-0'lık zafer yetmedi
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz