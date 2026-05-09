Haberler

Galatasaray'ın şampiyonluğu İstanbul'da coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu İstanbul'da coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantileyerek tarihindeki 26. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar, İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük bir kutlama düzenledi.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu İstanbul'da coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.

İstanbul'da yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiminden itibaren takımlarının şampiyonluğunu kutlamaya başladı.

Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından kutlamaların merkezlerinden biri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu.

Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla meydan ve caddeye gelen taraftarlar, tezahüratlar yaparak meşaleler yaktı.

Avcılar Marmara Caddesi'nde toplanan taraftarlar da sloganlar atarak şampiyonluğu kutladı.

Sultangazi ve Esenyurt'ta, sürücüler araçlarıyla konvoy oluşturarak korna çaldı. Taraftarlar, araçlardan Galatasaray marşları söyleyip takımlarının bayraklarını salladı.

Beykoz ile Üsküdar Sahil Hattı'nda da çok sayıda taraftar araçlarıyla konvoy yaptı. Kornalara basan taraftarlar, Galatasaray bayrakları sallayarak marşlar söyledi.

Kutlamalar sırasında bazı taraftarlar meşale yaktı, havai fişek patlattı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu atmayı tercih etti.

Kutlamalar nedeniyle bazı ilçelerdeki ana arter ve caddelerde trafik adeta durma noktasına geldi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması! Türkiye'ye getiriliyorlar
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba

Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi

Yine hüsran! 3-0'lık zafer yetmedi
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz