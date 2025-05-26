Galatasaraylı Taraftar, 25. Şampiyonluğu Aslanlarıyla Kutladı

Galatasaraylı Taraftar, 25. Şampiyonluğu Aslanlarıyla Kutladı
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Diyarbakırlı Ahmet Akbey, Galatasaray'ın şampiyonluğunu sahip olduğu aslanlarla kutlayarak futbol sevgisini bir kez daha gösterdi. Akbey, aslanlarına 'Fatih Terim' ve 'Okan Buruk' gibi Galatasaraylı futbolcuların isimlerini vererek büyük hayalini paylaştı.

- Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı

Ahmet Akbey, ' Fatih Terim' ismini verdiği aslanla maç izlemek istiyor

DİYARBAKIR - Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlardan dolayı aslan terbiyecisi olarak bilinen Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Galatarasay'ın 25. şampiyonluğunu aslanlarıyla kutladı.

Ahmet Akbey, Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Akbey, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşması ve 5. yıldızı armasına takmasını, ismini ' Fatih Terim' ve ' Okan Buruk' verdiği aslanlarıyla kutladı.

Akbey, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, "Galatasaray simgesi olan aslanı besliyorum. En büyük hayalim Galatasaray stadında adı Fatih Terim olan aslanla maç izlemek. İsmi Okan Buruk aslan şu an yavru. O da büyüyecek. Osimhen, Icardi, Barış Alper Yılmaz, Yunus ve aynı zamanda Abdülkerim'in de isimlerini yaşatacağım. Onlar da bu sene doğum yaptılar. Ufaklar, daha gözlerini açmadılar. Erkek aslanlara futbolcuların isimleri verildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Spor
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