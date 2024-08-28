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Galatasaraylı Kerem Demirbay: 'Yolumuza devam edeceğiz'

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Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Demirbay, takım olarak kafalarını kaldırmaları gerektiğini ve yollarına devam edeceklerini söyledi.

GALATASARAYLI futbolcu Kerem Demirbay, "Futbol çok basit bir oyun. Bu oyunda kazanırsın veya yenilirsin. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maçta biz yenildik. Camia olarak kafamızı kaldırmalıyız. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 yenilerek organizasyona veda etti. Sarı-kırmızılı takımda orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Başaramadık, üzgünüz. Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık. Ülkemizi ve Galatasaray'ı temsil etmek istedik ama başaramadık" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'ye yakışanı yapmak istediklerini aktaran Kerem Demirbay, "Pozitif enerjili bir aile ve takım olarak nereye gidebiliyorsak oraya gitmek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. İnşallah böyle olur" şeklinde konuştu.

Kerem Demirbay, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Futbol çok basit bir oyun. Bu oyunda kazanırsın veya yenilirsin. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maçta biz yenildik. Bu çok net. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Camia olarak kafamızı kaldırmalıyız. Devam etmeliyiz. Yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Kerem Demirbay Galatasaray Futbol Spor Spor Güncel Haberler

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