Galatasaraylı İki Futbolcu Derbi Tecrübesi ile Öne Çıkıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı derbide Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, 8 derbi ile takımın en deneyimli isimleri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, yeni transferler Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ilk Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşayacak.

Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira ile Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 derbiyle takımının en deneyimli futbolcuları olarak yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Derbilerde en deneyimli isim olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılarda bu isimler Lucas Torreira ile Barış Alper Yılmaz oldu. İki futbolcu, bugüne kadar sarı-lacivertlilere karşı 8'er kez sahada yer aldı. Torreira ayrıca geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta da rakip fileleri havalandırdı.

Lucas Torreira ile Barış Alper Yılmaz'ın ardından Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu 7'şer, Mauro Icardi ile Yunus Akgün 5'er, Davinson Sanchez ile Mario Lemina 4'er ve Victor Osimhen de 3 kez Fenerbahçe derbisinde oynadı.

Uğurcan, Sane ve İlkay'ın ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı

Galatasaray'da 3 futbolcu da ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan görev verilmesi halinde ilk kez bu derbide oynayacak. Yeni transferlerden Wilfried Singo ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
