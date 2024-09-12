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Galatasaraylı Hakim Ziyech'in sakatlığı açıklandı

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Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sakatlandığı ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Hakim Ziyech'in, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini ve oyuncunun tadavisine başlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech'in tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakim Ziyech Galatasaray Güncel Afrika Spor

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