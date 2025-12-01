Galatasaraylı futbolcular sahaya adım atar atmaz Kadıköy alev aldı
Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıkışı sırasında tribünlerden sarı-lacivert dumanlar yükseldi. O anlar büyük dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan dev Fenerbahçe– Galatasaray derbisi öncesinde sahaya giriş anları gergin dakikalara sahne oldu. Galatasaraylı futbolcular ısınmak için sahaya çıktığı anda tribünlerde hareketlilik yaşandı.
SARI-LACİVERT DUMANLAR PATLADI
Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların sahaya adım attığı anda sarı-lacivert dumanlı meşaleleri yaktı. Tribünlerden yükselen yoğun duman, stadyum atmosferini bir anda değiştirdi.
Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Fenerbahçe taraftarının bu hamlesi derbi heyecanını daha da artırdı.