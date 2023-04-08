Galatasaraylı futbolcular isyan çıkardı! Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı

Galatasaray'da futbolcular, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendikleri maçın ardından soyunma odasında hakemlere isyan etti. Aldıkları kararla yayıncı kuruluş ve gazetecilere hiçbir açıklama yapmayan futbolcular, kulüp yetkililerine "Konuşursak hakemleri eleştireceğiz, sonra bizi Disiplin Kurulu'na gönderecekler, ceza alma ihtimalimiz doğacak, bu nedenle biz konuşmayalım." dedi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e mağlup olan Galatasaray'da futbolcular karşılaşma sonrası kazan kaldırdı. Futbolcular soyunma odasında çarpıcı bir karar aldı.

"NEDEN BİZİM HER MAÇIMIZDA HAKEM HATALARI YAŞANIYOR?"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başakşehir maçının ardından soyunma odasında hem yerli hem yabancı futbolcular, "Neden bizim her maçımızda hakem hataları yaşanıyor, neden penaltılarımız verilmiyor, neden rakiplerimiz kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda kırmızı görmüyor." diyerek isyan etti.

"KONUŞURSAK HAKEMLERİ ELEŞTİRECEĞİZ"

Soyunma odasında aldıkları kararla yayıncı kuruluşa açıklama yapmayı reddeden futbolcular, kulüp yetkililerine, "Konuşursak hakemleri eleştireceğiz, sonra bizi Disiplin Kurulu'na gönderecekler, ceza alma ihtimalimiz doğacak, bu nedenle biz konuşmayalım." dedi.