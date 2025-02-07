Galatasaraylı Futbolcular Dünya Kanser Günü Etkinliğinde

Galatasaraylı futbolcular Dries Mertens ile Berkan Kutlu, Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Medicana Zincirlikuyu Hastanesinde gerçekleştirilen ve Medicana Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ile Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Doç. Dr. Mutlu Demiray'ın da yer aldığı "Biz Birlikte Güçlüyüz" adlı etkinlikte kanser hastalığında erken teşhisin önemi ile güncel tanı ve tedavi yöntemleri üzerinde duruldu.

Belçikalı futbolcu Mertens, yaptığı açıklamada, kanserle ilgili daha fazla araştırma yapılması ve bu konuda teşvik verilmesi gerektiğini belirtti.

37 yaşındaki oyuncu, Tezer Kutluk ve Mutlu Demiray'a az yemek yemenin veya oruç tutmanın kanseri önlemede etkisiyle ilgili soru yöneltti. Prof. Dr. Kutluk soruyu, "Doğrudan doğruya oruç, kanseri önler diyemeyiz ama beslenme tartışmasız bir şekilde kanseri önlemede en önemli faktörlerden birisi. Kilo fazlalığı ile çok sayıda kanserin doğrudan ilişkisi var. Gıdaların saklanması, pişirilmesi, katkı maddeleri ve kanser yapıcı maddelerden kaçınılması da önemli konulardan biri." şeklinde yanıtladı.

Kanserde erken teşhisin önemine dikkati çeken Berkan Kutlu ise "İmkanı olan kontrollerini yaptırsın. Annemde de bir problem vardı. Erken teşhis sonucunda çok çabuk tedavi olabildi. Bundan çok mutluyum. Tıpın ilerlemesi bizi mutlu ediyor. Sevdiklerimizle beraber olmak bizim için çok değerli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dries Mertens ile Berkan Kutlu'ya çiçek ve plaket takdim edildi.