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Galatasaraylı Futbolcu Barış Alper Yılmaz, Babasıyla Aynı Pozu Verdi

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Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yıllar sonra babasıyla aynı pozu vererek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Rizeli milli futbolcu Barış Alper'in çocuk yaşlarında iken babası Yüksel Yılmaz ile birlikte yemek yediği anları bir sosyal medya hesaplarında paylaştı. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli Köyü'nde babasına ait işletmeye giden Barış Alper, aynı fotoğrafı tekrardan çektirdi.

Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yıllar sonra babasıyla aynı pozu vererek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Rizeli milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Barış Alper'in çocuk yaşlarında iken babası Yüksel Yılmaz ile birlikte yemek yediği anları bir sosyal medya hesaplarında paylaştı. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli Köyü'nde babasına ait işletmeye giden Barış Alper, aynı fotoğrafı tekrardan çektirdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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