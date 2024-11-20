Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, milli aranın ardından 13. haftada Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılardan futbolculardan Berkan Kutlu, operasyon geçirdi.

ANTRENMANA MASKEYLE ÇIKTI

Galatasaray, milli maçların ardından Süper Lig'de Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda daha rahat nefes alabilmek için burnunun içindeki şişmiş konkalar radyo frekansla yakılan Berkan Kutlu, işlemin ardından çıktığı antrenmanda kendisini korumak için maske taktı.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK'ya konuk olacak. 23 Kasım Cumartesi günü Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.