Üye Girişi
Haberler

Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda burnundan operasyon geçiren Berkan Kutlu, tedbir amacıyla antrenmana maskeyle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, milli aranın ardından 13. haftada Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılardan futbolculardan Berkan Kutlu, operasyon geçirdi.

ANTRENMANA MASKEYLE ÇIKTI

Galatasaray, milli maçların ardından Süper Lig'de Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda daha rahat nefes alabilmek için burnunun içindeki şişmiş konkalar radyo frekansla yakılan Berkan Kutlu, işlemin ardından çıktığı antrenmanda kendisini korumak için maske taktı.

Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK'ya konuk olacak. 23 Kasım Cumartesi günü Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz

MHP'de istifa ettirilen 3 milletvekilinden ilk açıklamalar

 İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı

İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı!

 MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
MİT Başkanı'nın Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu

MİT Başkanı'nın Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Öğretmenler Günü erkek öğretmene ne alınır? İstanbul'a kar yağacak mı? İzmir'de polislere kim saldırdı, saldırganlar yakalandı mı? Yaralanan polisler kim, isimleri açıklandı mı? Bodrum Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? BJK SuperApp nedir, ne işe yarıyor? Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür hayatı ve biyografisi! Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli? Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi! Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir MHP'den neden istifa etti? İsmail Akgül kimdir? İsmail Akgül MHP'den neden istifa etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.