Galatasaraylı Eski Futbolcular, UEFA Kupası Şampiyonluğunun 25. Yıl Dönümünde Bir Araya Geldi

Galatasaraylı eski futbolcular, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası şampiyonluğunun 25. yıl dönümünde bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, tarihi şampiyonlukta imzası bulunan eski futbolcular Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Kerem İnan, Capone, Hakan Ünsal ve Okan Buruk katıldı.

Tesisleri gezen eski futbolculara, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından hediye forma hediye edildi.

Kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara ile yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler ve sarı-kırmızılı camianın ileri gelenleri etkinlikte hazır bulundu.

Okan Buruk: "İnşallah tekrar bir Avrupa kupası kazandırmak bize nasip olur"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, camiaya yeniden Avrupa kupası kazandırmanın kendilerine nasip olması dileğinde bulundu.

17 Mayıs 2000'in unutulmayacak bir tarih olduğunun altını çizen Buruk, "Her sene anıyoruz. Bu sene eski takım arkadaşlarımızla burada buluştuk. Bunun heyecanını yaşıyorum. O takımın ruhunu ekranda gördüğümde çok duygulanıyorum. Bugün Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarında hikayeleri gördüğümde gerçekten çok duygulandım. O zamana gittim. Çok büyük bir başarıydı. Diğer 17 Mayıs hikayem de Galatasaray'daki ilk resmi golüm Bakırköyspor'a karşıydı. O da 17 Mayıs'a denk geliyor. O yüzden bugün benim için önemli." diye konuştu.

Buruk, eski takım arkadaşı Ergün Penbe'nin de bugün olan doğum gününü kutlayarak, "Ergün Penbe'nin bugün doğum günü. O da 17 Mayıs'ta, güzel bir günde doğmuş. İnşallah tekrar Galatasaray takımına, bize, bana nasip olur. Avrupa'da kupaları kaldırmak tabii ki çok önemli. Bunu Türkiye'de yapıyoruz, ligde yapıyoruz. İnşallah tekrar bir Avrupa kupası kazandırmak bize nasip olur." ifadelerini kullandı.

Hakan Ünsal da kazandıkları UEFA Kupası şampiyonluğuyla ilgili şunları kaydetti:

"UEFA Kupası, hani bir söz vardır ya 'Anlatılmaz yaşanır.' diye. Çünkü onu yaşayan bir tek biziz. Hagi, soyunma odasında şöyle bir şey söylemişti ki o zaman çok anlam verememiştik. Eğleniyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz, şarkılar söylüyoruz. 'Daha ne başardığınızın farkında değilsiniz' dedi. Hala daha dışarıdaki taraftarların, taraftarı olmayanların bile acayip bir ilgisi, sevgisi var. Yani hakikaten 25 yıl geçmesine rağmen bu kadar tazelikle, bu kadar güçlü olması çok önemli bir şey. Bu duyguyu aslında unutmamamızı sağlayan da taraftarlar oluyor."