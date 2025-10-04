Galatasaraylı Davinson Sanchez Beşiktaş Derbisinde Kırmızı Kart Gördü

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinin 34. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılar derbide 10 kişi kaldı. Müsabakanın 34. dakikasında Vaclav Cerny'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Rafa Silva, boş pozisyonda kaleye doğru ilerlerken ceza yayı civarında Davinson Sanchez'in arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Yasin Kol, Sanchez'e bu hareketinden dolayı direkt kırmızı kart gösterdi. - İSTANBUL