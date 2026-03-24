Galatasaray'ın eski yıldızı koca ülkeyi karıştırdı

Galatasaray’ın eski futbolcusu Albert Riera, teknik direktörlük kariyerinde bu kez Almanya’da krizle gündeme geldi.

FRANKFURT’TA KRİZ PATLAK VERDİ

Eintracht Frankfurt’ta şubat ayında göreve başlayan İspanyol teknik adam, kısa sürede futbolcularla sorun yaşamaya başladı. Sky Sports’un haberine göre takım içinde ciddi bir huzursuzluk oluştu.

FUTBOLCULAR İSYAN ETTİ

Oyuncuların Riera’ya tepki göstermesinin iki temel nedeni olduğu belirtildi. İlk olarak yoğun ve ağır antrenman programları futbolcuları zorladı. İkinci olarak ise takımın önemli ismi Mario Götze’nin geri plana itilmesi soyunma odasında krize yol açtı. Götze’nin son maçlarda yedek kalması ve kadroya alınmaması tepki çekti.

SAHA SONUÇLARINDAN ÇOK İÇ KRİZ KONUŞULUYOR

Riera yönetimindeki Frankfurt, 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ancak alınan sonuçlardan çok takım içindeki huzursuzluk gündeme damga vurdu.

GALATASARAY BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKİYOR

2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Riera, futbolu bıraktıktan sonra sarı-kırmızılı ekipte yardımcı antrenörlük yaptı. Teknik direktörlük kariyerine Slovenya’da şampiyonlukla başlayan genç çalıştırıcı, Avrupa’da adından söz ettirmeye devam ediyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Futbolcuların açık şekilde memnuniyetsizliğini dile getirmesi sonrası Riera’nın Frankfurt’taki geleceği tartışma konusu oldu. Yönetimin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.