Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte için devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın 40 milyon Euro bonservis talep ettiği Uruguaylı oyuncu için sınırları zorlamaya hazırlanıyor.

Yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig devi Galatasaray, gözünü Manchester United'ın yıldız ismine çevirdi.

ORTA SAHAYA MANUEL UGARTE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek adına sezon başında da gündeminde olan Manchester United'ın Uruguaylı orta sahası Manuel Ugarte için yeniden devreye girdi. 

TALEP 40 MİLYON EURO

Haberde, Manchester United'ın 40 milyon euro bonservis beklediği orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın çok istekli olduğu ve transferde tüm sınırların zorlanacağı aktarıldı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Ayrıca 24 yaşındaki yıldız isme Galatasaray'ın dışında Aston Villa, Newcastle United, Juventus ve Lyon'un da ilgi gösterdiği dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Manchester United formasıyla bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Ugarte, 915 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı yapamadı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (3)

Aykut ÇELİK:

İmralı ve pensilvanyadan yapsınlar transferleri

Hakan:

Gelmez bu bize

mt87x76vf2:

boş

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

