Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

Galatasaray'da yeterince forma şansı bulamayan Kaan Ayhan'ın ayrılık talebinde bulunduğu iddia edildi. Milli futbolcunun kariyerine başladığı Schalke 04'e dönmek istediği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlamaları sürerken, takımdan ayrılabilecek isimler de netleşmeye başladı. İddiaya göre teknik direktör Okan Buruk'un rotasyonunda geriye düşen Kaan Ayhan, yönetimle görüşerek düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediğini iletti. 31 yaşındaki futbolcunun ayrılık konusunda kulüpten izin talep ettiği öğrenildi.

HEDEFİ SCHALKE 04'E DÖNMEK

Kaan Ayhan'ın öncelikli hedefinin, futbola başladığı kulüp olan Schalke 04'e dönmek olduğu belirtildi. Almanya doğumlu milli futbolcu, 1999 ile 2013 yılları arasında Schalke altyapısında yetişmiş ve profesyonel kariyerine de Alman ekibinde adım atmıştı. Daha sonra Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giyen Kaan Ayhan, kariyerini Galatasaray'da sürdürmüştü.

YÖNETİMİN KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin, deneyimli futbolcunun talebini değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların gelecek tekliflere göre ayrılığın kiralık mı yoksa bonservisli mi olacağı konusunda karar vereceği öğrenildi. Kaan Ayhan'ın Galatasaray ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

GALATASARAY'DA KUPALARLA DOLU DÖNEM

2022-2023 sezonunun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a katılan Kaan Ayhan, kısa sürede takımın önemli parçalarından biri oldu. Galatasaray, 2023 yazında Sassuolo'dan oyuncunun bonservisini 2.8 milyon euro karşılığında almıştı.

Tecrübeli futbolcu sarı-kırmızılı forma altında 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihindeki başarılı dönemlerden birine tanıklık etti.

BU SEZON SINIRLI SÜRE ALDI

Kaan Ayhan, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 381 dakika süre alırken 1 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta toplam 44 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada attığı golle de dikkat çekmişti.

Salih Söğüt
