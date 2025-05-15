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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Mersin'de taraftarlar sokaklara çıkarak büyük bir kutlama yaptı.

GAZİANTEP'te oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçı sonunda Galatasaray, kupanın sahibi olurken, Mersin'de taraftar sokaklara akın ederek, kutlama yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın sonunda Galatasaray'ın, karşılaşmada Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olmasının ardından Mersin'de, taraftar kutlama için sokağa akın etti. Oluşturulan araç konvoylarının yanı sıra yaya olarak merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası sevincini meşaleler yakıp marşlar söyleyerek kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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