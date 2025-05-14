Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Şampiyon!

(ANKARA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) attığı gollerle 3-0 kazanan sarı kırmızılılar 19. kez kupayı müzesine götürmeye hak kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ve Trabzonspor, Gaziantep Stadı'nda Türkiye Kupası için karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan mücadele saat 20.45'te başladı. Zorlu mücadeleyi Cihan Aydın yönetti.

Galatasaray mücadelenin 5. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Victor Osimhen 46 ve 63. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirdi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Galatasaray, 63. kupanın sahibi oldu.