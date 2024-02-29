Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Maçta Marcao ve Mendes'in attığı gollerle Fatih Karagümrük galip geldi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ tarafta Köhn'den kaptığı topla ceza sahasına ilerleyen Mendes'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
51. dakikada yaptığı baskı sonrası Eysseric'ten kaptığı topla ilerleyen Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.
63. dakikada Barış Alper'den aldığı pasla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Zaha'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Emre'de kaldı.
70. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Lasagna, pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Mendes'e aktardı. Mendes'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
71. dakikada savunma arkasına atılan derin pasta topla beraber ceza sahasına giren Lasagna'nın yerden şutunu kaleci Günay kurtardı.
74. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Zaha'nın içeriye çevirdiği top Karagümrük savunmasından Mertens'in önüne düştü. Mertens'in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
77. dakikada Karagümrük savunmasının havalandırdığı topu orta alanda Torreira kafayla Köhn'e indirdi. Ceza sahası dışı sol çaprazından kaleyi yoklayan Köhn'ün şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
84. dakikada Davinson Sanchez'e yaptığı baskı sonrası topu kapan Lasagna pasını Emre Mor'a aktardı. Orta alanda topla hareketlenin Emre'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden uzak direğe plase vuran Mendes topu ağlarla buluşturdu. 0-2
Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Oliveira (Kerem Demirbay dk. 46), Berkan Kutlu (Vinicius dk. 58), Tete (Mertens dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Torreira dk. 73), Zaha (Davinson Sanchez dk. 82), Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Ndombele
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli (Paoletti dk. 80), Bertolacci (Kourbelis dk. 59), Can Keleş (Emre Mor dk. 60), Eysseric (Salih Dursun dk. 83), Mendes, Marcao (Lasagna dk. 59)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Güven Yalçın, Levent Mercan, Nazım Sangare, Teklic
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Goller: Marcao (dk. 6), Mendes (dk. 84) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Nelsson (Galatasaray), Veseli (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL