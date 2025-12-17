Haberler

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçına hazır

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçına hazır
Güncelleme:
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla son buldu.

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 20.30'da sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.




