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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'na hazırlanıyor

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Galatasaray, Ümraniyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi. İdman öncesinde 21 yaşına giren Kazımcan Karataş'ın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Türkiye Kupası Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

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