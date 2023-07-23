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Galatasaray, Zalgiris maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmasıyla devam etti. Galatasaray, yarın Litvanya'ya hareket edecek ve son antrenmanını Vilniaus LFF Stadı'nda gerçekleştirecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın Litvanya'ya hareket edecek ve son antrenmanını saat 19.00'da Vilniaus LFF Stadı'nda gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Litvanya Spor Haberler

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