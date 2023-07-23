Galatasaray, Zalgiris maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmasıyla devam etti. Galatasaray, yarın Litvanya'ya hareket edecek ve son antrenmanını Vilniaus LFF Stadı'nda gerçekleştirecek.