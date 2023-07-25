Galatasaray, Zalgiris ile berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine mücadeleyi değerlendirerek başlayan Okan Buruk, "Bugün deplasmanda oynadığımız bir karşılaşma. Sentetik bir sahada oynuyoruz. Burada soru işaretlerimiz vardı. Rakibimiz bu duruma daha alışmış bir takım. Bizim takımda bu anlamda zorluklar vardı. Ama ilk yarıda da özellikle rakip topu bize bıraktı. Hızlı hücumlara çıktılar ve burada net pozisyonlar verdik. Savunmadaki paylaşımlarımız, ilk yediğimiz golde de aynı şekilde. Victor belki geçtiğimiz sezondan itibaren en kötü maçlardan birini oynadı. Tabii ki ilk maç tam olarak herkes hazır değil. Ama özellikle bu seviyede ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde daha iyi olmamız gerekiyor. Takım savunması anlamında özellikle daha iyi oynamamız gerekiyordu. Savunmamızın daha iyi oynamadı gerekiyordu. Benim için bugün negatif olan şey savunmadaki yaptığımız hatalar. Savunma görevlerimizi doğru yapamadık, doğru yerleşemedik" dedi.

Buruk, yeni transfer Bakambu'nun durumuyla ilgili ise, "Kadroya yazdık. İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor. Umuyorum ki takımla antrenmanlara başlayıp bir sonraki maçın kadrosunda olacaktır" sözlerini sarf etti.