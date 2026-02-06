Galatasaraylı yöneticiler deprem bölgesini ziyaret etti

GALATASARAYLI yöneticiler, 6 Şubat depreminin 3'üncü yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta deprem bölgesini ziyaret etti.

Program, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban ve Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgül'ün katılımıyla gerçekleşti.Program kapsamında; depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirleri başında dualara ortak olundu, esnaf ziyaret edildi, Sosyal Hizmetler Çocuk Evleri Sitesi'nde Galatasaray kulübü tarafından inşa edilen Birlikte1905 Etüt ve Etkinlik Salonu'nda gençlerle bir araya gelindi. Ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel makamında ziyaret edildi.

Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Vakfı iş birliğiyle AFAD Yaşam Alanı'nda hayatlarını sürdürmeye devam eden vatandaşların konteyner evlerine ziyaretler gerçekleştirildi.