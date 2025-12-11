Haberler

Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor
Güncelleme:
Muhammed Salah'ın geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Salah'ın gidebileceği takımları paylaştı. Bu takımlar arasında Galatasaray da yer alırken, sarı-kırmızılıların Salah için harekete geçtiği ve futbolcunun maliyetini araştırdığı belirtildi

  • Muhammed Salah'ın gidebileceği takımlar arasında Galatasaray, Paris Saint-Germain ve Napoli bulunuyor.
  • Galatasaray, Muhammed Salah'ın transferi için ocak ayında Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
  • Muhammed Salah, Liverpool formasıyla 420 maçta 250 gol ve 116 asist üretti.

Premier Lig devi Liverpool'dan ayrılması beklenen Muhammed Salah'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GİDEBİLECEĞİ TAKIMLAR BELLİ

Fanatik'te yer alan habere göre; İngiliz basını, Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Salah'ın gidebileceği takımları paylaştı. Avrupa'dan Galatasaray, Paris Saint-Germain ve Napoli, 33 yaşındaki oyuncunun ilk üç seçeneği konumunda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan takımları da seçenekler dahilinde bulunuyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan sarı-kırmızılılar Muhammed Salah için harekete geçti. Cimbom, Mısırlı futbolcunun maliyetini araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda sponsorlarla birlikte Salah'ın maaşının önemli bir kısmının karşılanabileceği, bu doğrultuda ocak ayında İngiliz ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

SALAH'IN LIVERPOOL KARİYERİ

2017 yılında Roma'dan 42 milyon euroya transfer edilen Mohamed Salah, Liverpool tarihine geçen bir performans sergiledi. Kırmızı formayla çıktığı 420 maçta 250 gol, 116 asist üreten Salah, kulübün iki Premier Lig ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kilit rol oynadı.

