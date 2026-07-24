Galatasaray, Yiğit Savaş Kaplan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türk orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan orta oyuncumuz 3 yıl sarı kırmızılı formamızı terletecek. Yiğit Savaş Kaplan'a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kulüp kariyerine Spor Toto'da başlayan 22 yaşındaki voleybolcu İstanbul Gençlik Spor'da da forma giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı