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Galatasaray, Yiğit Savaş Kaplan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türk orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türk orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan orta oyuncumuz 3 yıl sarı kırmızılı formamızı terletecek. Yiğit Savaş Kaplan'a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kulüp kariyerine Spor Toto'da başlayan 22 yaşındaki voleybolcu İstanbul Gençlik Spor'da da forma giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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