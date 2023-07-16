Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'da yaptığı kampın antrenmanında çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas çalışması ve çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı. Kas ağrısı olan Sergio Oliveira ise ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yöneticiler de takip etti.