Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonraki bölümde de futbolcular yarı sahada taktik çalışma yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenmanda basın mensuplarının Alman ekibi RB Leipzig'de forma giyen İspanyol sol bek RB Angelino'nun transferiyle ilgili sorulan soruya, 'Angelino haberi yeni geldi, beklemedeyiz' dedi. Galatasaray, Avusturya kampına yarın çift yapacağı antrenmanla devam edecek.