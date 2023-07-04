Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çabukluk, kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Galatasaray, yarın Kocaeli Stadı'nda İngiltere Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Nelsson ve Boey takıma katıldı, Zaniolo ise izinli.