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Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor Haberleri

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda dinamik ısınma, kuvvet ve koşu çalışmaları yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

p> Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayıp, kuvvet ve koşu çalışmalarıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışması ve ardından 3 gruplu 7'ye 7 oyunuyla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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