Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda dinamik ısınma, kuvvet ve koşu çalışmaları yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayıp, kuvvet ve koşu çalışmalarıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışması ve ardından 3 gruplu 7'ye 7 oyunuyla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.